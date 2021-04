AVR Studio ликбез

Установка.

Сначала надо с сайта atmel.com скачать последнюю версию AVR Studio. Весит она что то около 30 метров. Можно и старые релизы использовать, не преступно, но там может не оказаться новых микроконтроллеров. AVR Studio, как и многие буржуйские программы, крайне хреново понимает русские имена и длинные пути. Поэтому ставь ее по максимально простому пути, что то вроде C:\AVR\ А сами проекты тоже держи как можно ближе к корню, У меня, например, это D:\Work\AVR — никаких имен длинней 8 символов и, конечно же, никаких русских символов. Привет родимый DOS, как говорится.

Да, если планируешь (если не планируешь, то все равно скачай и поставь, не помешает) писать на Си, то рекомендую скачать GCC aka WinAVR и установить ее ДО студии, туда же, поближе к корню. Тогда студия подхватит ее в качестве своего плагина. Если поставить после, то тоже, может быть подхватит, но возможны проблемы.



Первый запуск и знакомство с оболочкой

При старте Студия сразу же кидается в тебя мастером создания нового проекта.

В центре будут уже созданные проекты, а нас интересует кнопка New Project. Жми ее и вводи параметры будущей разработки.

Выбирай тип языка на котором будешь писать: Си или Ассемблер, а также имя будущего проекта. Также не помешает указать путь к папке с проектами. Студия умная и запомнит ее раз и навсегда и под каждый новый проект будет генерить новую папку. Так что скоро там будет полный гадюшник :))))) Дальше есть две кнопки Finish и Next. Тебе надо жать на Next. Нажмешь на финиш и получишь пустой проект в котором даже процессор то не определен. А вот если Next, то будет следующий диалог:

Сильно сомневаюсь, что у тебя первоначально сразу же будет AVR Dragon или какой нибудь ICE 2, так что мы будем симулировать. Выбирай симулятор. Чем отличается AVR Simulator от AVR Simulator2 я так и не понял, работают одинаково. Выбрал? Вот теперь FINISH HIM! В смысле жми Finish.

Во, появилось пустое окно проекта. Оглядим что тут есть:

Увеличить скриншот

Слева — окно ресурсов МК. Тут ты будешь глядеть что происходит с твоим контроллером. Какие где биты стоят, что на портах, что в счетных регистрах, что в регистрах конфигурации. В центре окно кода, справа же окно проекта — тут будут все файлы показаны. Внизу, под окном кода, отрыг сообщений компилятора. Там все ошибки и косяки отображаются при компиляции проги.

Вверху главное меню. Все там на хоткеях, поэтому заучивай их сразу и будет тебе счастье.

Подробно по пунктикам. Первый ряд.



Бинокль — поиск в коде. Кроме поиска там есть еще Mark ALL — пометить строки с найденым барахлом. Появляются такие голубенькие меточки возле строк.

— пометить строки с найденым барахлом. Появляются такие голубенькие меточки возле строк. Синий флажок и компания — поставить/снять пометку вручную. Удобнейшая вещь эти пометки. Пользуйся!

Две фиговины для форматирования блоков текста. Типа выделил процедуру, а потом подвинул ее влево или вправо. Сишники оценят :)

Синяя муть и птичка — кнопки для программаторов понтовых. Если их у тебя нет, то забей.

Стрелка Play — запуск симуляции.

— запуск симуляции. Квадратик Stop — остановка симуляции. Все просто.

— остановка симуляции. Все просто. Листок со стрелочкой — запуск программы.

Пауза — остановка программы там где получилось

синяя стрелка аля Enter — виртуальный Reset контроллера

— виртуальный контроллера Желтая стрелка — показать где программа находится сейчас. Жутко полезно когда проект побит на части, и ты пытаешься найти где прога стоит в данный момент.

Три стандартные кнопки любого отладчика Step Into — сделать шаг по тексту программы. Step Over — сделать шаг по тексту, но не заходить в процедуры и функции (процедуры и функции при этом выполняются, просто нам это не показывают). Step-Out — Выход из процедуры на уровень выше. Конечно, назад МК шагать не умеет, но вот если там цикл какой, то Step Out это равносильно тому, что МК сделает одну итерацию цикла и встанет над инструкцией.

— сделать шаг по тексту программы. — сделать шаг по тексту, но не заходить в процедуры и функции (процедуры и функции при этом выполняются, просто нам это не показывают). — Выход из процедуры на уровень выше. Конечно, назад МК шагать не умеет, но вот если там цикл какой, то это равносильно тому, что МК сделает одну итерацию цикла и встанет над инструкцией. Фигурные скобки и стрелка — выполнить программу до текущего положения курсора. Пощелкай этой кнопочкой и сам поймешь что это

Красная точка — BreakPoint поставить бряк. О брейпоинтах ниже.

поставить бряк. О брейпоинтах ниже. Крестик и красная жопа — нажмешь ее и всем брейкпоинтам в проге настанет жопа — их удалит.

Очки — это Watch , способ подглядывать за какой нибудь переменной, адресом в памяти или регистром. О них тоже потом.

, способ подглядывать за какой нибудь переменной, адресом в памяти или регистром. О них тоже потом. Кнопки переключалок окон, включать выключать разные блоки интерфейса. Потыкайся по ним и поймешь сам.



Второй ряд:Тут ничего не работает, т.к. нет подключенных девайсов (JTAG или STK500) и нас интересуют только две последние кнопки.Первая из них это компиляция проекта, вторая компиляция и запуск симуляции.

Теперь если ты забьешь в проект простейший код, например,

1 2 3 4 5 .include "m8def.inc" ; Используем мега8 M1: NOP ; Ничего не делаем (команда NOP просто пропускает один такт и занимает одно слово в памяти) NOP ; Опять ничего не делаем NOP ; И снова ничего не делаем RJMP M1 ; Возвращаемся к метке М1 и снова ничего не делаем .include "m8def.inc" ; Используем мега8 M1: NOP ; Ничего не делаем (команда NOP просто пропускает один такт и занимает одно слово в памяти) NOP ; Опять ничего не делаем NOP ; И снова ничего не делаем RJMP M1 ; Возвращаемся к метке М1 и снова ничего не делаем

Куда уж проще :) То сможешь скомпилировать проект и запустить процесс отладки.

При запуске симулятора повылазит куча разных новых окошек, о которых я тебе сейчас расскажу. Гляди на скриншот:

Увеличить скриншот

I/O View

Окно переферии, то что справа. Обрати внимание на заголовок окна I/O View — там есть строка поиска и ряд кнопочек. Потыкай их, чтобы получить наиболее удобное представление. Я обычно ставлю Tree View. Каждый регистр можно развернуть. Каждый бит подписан и во всплывающей подсказке написано его назначение. Также настоятельно рекомендую прошерстить контекстное меню в этом блоке и выставить там галку Show Bit numbers — удобно. Черный квадратик — бит есть. Белый — бита нет. Там же указано значение в байте. В процессе отладки каждый бит можно вручную принудительно выставить или сбросить. Сэмулировав, например, нажатие кнопки.

Processor

Слева есть окно Processor, в нем указана вся подноготная ядра в текущий момент.



Program Counter — счетчик адресов. По нему можно узнать куда уйдет программа на следующем шаге. Когда отлаживаешь всякие индексные переходы, да извращенские конечные автоматы с переходами вида: 1 2 3 4 5 LDI R16,AddresL ; Кто сказал, что индексные переходы только по спец регистрам? LDI R17,AddresH PUSH R17 PUSH R16 ; ICALL? Щаз! Откуда хотим оттуда и скачем. RET ; Наш извращенский метод! LDI R16,AddresL ; Кто сказал, что индексные переходы только по спец регистрам? LDI R17,AddresH PUSH R17 PUSH R16 ; ICALL? Щаз! Откуда хотим оттуда и скачем. RET ; Наш извращенский метод! Вот когда такие конструкции отлаживаешь PC становится твоим любимым регистром :)

Туда же Stack Pointer — указатель стека. Сначала глядим туда, потом в память куда он указывает, и палим где у нас косяк со стеком. Либо если SP не вышел на 0, а по идее доложен был, то у нас срыв стека и неизбежная упячка пыщь пыщь!!!111.

Слово из трех букв — три индексные пары X, Y, Z — вообщет это те же регистры от 26 до 31го, а тут для удобства выведены.

Cycle Counter — просто счетчик тиков процессора. Ни разу не пригождался.

Frequensy — текущая частота эмулируемого процессора. Сразу выставляй ее правильно. Как ее сменить? О! Золотой вопрос. Тому кто придумал прятать эту настройку в задницу надо гвоздь в голову забить. Ничего, нашли, читай ниже.

Stop Watch — а вот это мега вещь! Время от старта. По нему можно вычислять сколько времени выполняется тот или иной кусок кода. Например задержка. Только изначально он показывается в микросекундах. Нам такие величины обычно не нужны, поэтому лезь в контекстное меню и переключай его в миллисекунды.

SREG это понятно — флаги.

Ну и 32 регистра. Правда под регистры я выделил отдельное окошко (слева внизу). Кстати, можно вручную во время эмуляции вписать любое значение в регистр.



Окно памяти. Можно в списке выбирать любое адресное пространство. Хочешь флеш, хочешь епром, или ОЗУ.

Watch

Это Watch лист. Можно на любой адрес, переменную или любой регистр навесить гляделку и там всегда будет отображаться его содержимое. Удобно при отладке, чтобы не шерстить по коду. Также содержимое регистров/переменных подсвечивается в подсказке при наведении мыши.

Отладка в AVR Studio

Код ты написал, он у тебя даже скомпилировался. Но от радости прыгать не получается — не работает как задумано. Чтож, бывает. Начинаем избавлять код от лажи — отлаживать.

Сначала подготовь плацдарм и выстави требуемую частоту процессора.

Как выставить частоту процессора в AVR Studio:

Загадка века, между прочим. Сходу фиг найдешь. Короче, запускай процесс симуляции. Только в этом случае появится нужный пункт меню. А потом лезь в меню Debug -> AVR Simulations Options. Ну не козлы, а? В такие гребеня прятать столь важный параметр. Я почти два месяца его в свое время искал. Там же можно выставить адрес бутлоадера (он зависит от Fuse Bits в реальном МК).

Итак, симуляция запущена, а желтая стрелка бодро указывает на первую команду. Потыкай на клавишу F11, погляди как процессор шагает. Если все нормально, то переходи на то место, где у тебя предпологаемый затык. Например, не выставляется бит в порт. Можно поставить в это место курсор и нажать Run to Cursor, это если по быстрому. Но лучше использовать брякпоинт.

BreakPoint

Это точка останова. Т.е. если какое то условие совпадет, то процессор встанет как вкопанный, пока ты не примешь решение, что же делать дальше. Мощнейшее средство отладки. Самый простой случай это установка Breakpoint — кнопкой F9, она же его и убирает. Через контекстное меню брейпоинт можно временно дезактивировать. Все, если теперь ты нажмешь на F5 то проц, пойдет молотить код подряд, пока не дойдет до брейкпоинта. Где встанет как вкопаный, перейдя в пошаговый режим.

Техническое отступление, при желании можно его пропустить

Не получилось? Прождал полтора часа, а бряк так и не наступил? Ну значит где то у тебя косяк, зациклило прогу. Жми паузу и смотри где переклинило процессор. Можешь пошагово потрейсить и посмотреть в каком именно месте оно крутится. А дальше уже думать. Отработка больших циклов, может быть очень длительной. Например, задержка длительностью в двадцать секунд, эмулируется в Студии порядка пяти минут!!! (на моем древнем Athlon 950) так что если у тебя где то тупит, то не помешает глянуть на показания StopWatch — может на самом деле все еще нормально, просто подождать надо. Чтобы не тупить на таких циклах я их на время отладки закомменчиваю или меняю предделитель таймера с 1024, на 1. На логику же это не влияет, так что можно проскочить их по быстрому.

Бряки бывают разные. Добавляются Брейкпоинты из менюих там два вида.— это тупо точки останова на конкретном месте. Их проще расставлять не отсюда, а прям в коде на нужной строке. А вотэто уже куда интересней. Погляди на выпадающий список — есть где развернуться. Тут тебе и совпадение битов, и равенство нужному числу, и просто обращение к адресу/регистру/памяти. Причем можно указывать сразу битовую маску. А в разделевыбрать любой байт памяти или регистр конфигурации. Мало того, в настройках брейка можно выбрать после скольких событий должен сработать этот бряк. Например, ты поставил брейк на начало цикла, нужно тебе поглядеть что происходит на какой-нибудь 140 итерации. Не будешь же ты тыкать пока оно там все 140 раз не прокрутится. Ставим в свойствах бряка число хитов которые он должен пропустить — 140 и на 140 итерации он тормознет программу. Удобно, черт возьми!Все брейкпоинты видны в окне. Которое возникает внизу, там же где и сообщения об ошибках, в виде закладки. Оттуда им можно менять свойства, там же можно вывести отображение числа хитов и другие свойства бряка.

Работа с портами, эмуляция кнопок и прочего внешнего оборудования.

Есть в отладке AVR Studio одно небольшое западло, точнее особенность. Когда ты устанавливаешь порт на вход, делая подтяжку на резистор:

DDR= 0

PORT=1

То вывод виртуального МК остается равен нулю!!! Таким образом, все кнопки в отладчике AVR Studio по дефолту оказываются нажатыми! Нужно вручную выставить значение PIN, протыкав соответствующие галочки. Неудобно, но так.

А еще можно заказать вывод лога из порта или заливку туда данных извне! Вот это ваще мега фича. Во время отладки, в меню Debug->Simulation Options в разделе Stimuli&Loggin можно выбрать на какой порт, повесить либо логгер, либо же загнать дамп нужных циферок. Входные данные задаются в файле *.sti в формате такого вида [номер таката]:[значение] примерно так:

000000006:01

000000010:02

000000014:03

000000018:04

000000022:05

000000026:06

000000030:07

Можно задавать его вручную, можно написать программу в той же студии, которая тебе его сгенерит :)))) А можно применить одну зашибенную программку stimuligenerator_net20, которую написал широко известный в узких кругах товарищь ARV обитающий на сайте arv.radioliga.com Кстати, рекомендую к посещению, достойный ресурс.

Программка проста как мычание — выставляешь нужные биты по времени, не забыв указать частоту принимающего МК (чтобы такты выставило правильно). Опа и никаких забот :) Для работы программка правда требует .NET окружение, поэтому вначале придется скачать 30МБ .Net Frame Work если ты его себе еще не поставил.

Выходящий лог можно наблюдать в Студии в окне Message (вкладка рядом с сообщениями об ошибках компиляции) и потом поглядеть в файле. Формат там такой же (номер такта:значение порта). Такты идут по порядку при старте процессора, с нуля. Его же можно также открыть stimuligenerator‘ом. Короче, программа Must Have.

Работа с прерываниями

Ну тут все просто, хочешь прерывание — ткни вручную бит ее флага, мол вот оно, и прерывание начнется. Особенно это актуально для всяких внешних источников. Вроде UART или INT. После ручного вызова, например, RX прерывания не грех будет взять и вбить ручками в нужный регистр якобы принятое значение. Опа и словно так и было :)))))

Ладно, на сегодня хватит. Потом еще парочку телег по отладке в AVR Studio толкну. Мне, например, уже давно никакие эмуляторы вроде Proteus не нужны. На все хватает родимой студии, да UART вывода. Ну еще парочка примочек, но о них в следующий раз.